La nuova puntata della prima stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 31 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tolga viene a sapere da Berk che il suo ruolo nello spettacolo teatrale scolastico è stato assegnato a Omer e che quest'ultimo dovrà interpretare una scena in cui spara al suo migliore amico Doruk.
Tolga a questo punto architetta una vendetta: sostituire la pistola di scena con un'arma vera affinché Omer uccida Doruk davanti a tutti.
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