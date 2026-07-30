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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV30 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 31 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 31 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della prima stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 31 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 31 luglio

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Tolga viene a sapere da Berk che il suo ruolo nello spettacolo teatrale scolastico è stato assegnato a Omer e che quest'ultimo dovrà interpretare una scena in cui spara al suo migliore amico Doruk.

Tolga a questo punto architetta una vendetta: sostituire la pistola di scena con un'arma vera affinché Omer uccida Doruk davanti a tutti.

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