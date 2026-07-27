Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 agosto durante i primi episodi di Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Doruk, Omer, Berk e Ogulcan sequestrano Tolga con l'obbiettivo di fargli confessare di aver sostituito la pistola di scena. ,

Suzan lavora come commessa, mentre Sengul chiede ospitalità alla sorella Sermin, affrontando alcune questioni economiche.

Sengul, con l'aiuto di Doruk, riesce a ottenere il suo posto come domestica. Aybike studia in biblioteca e Berk le chiede di aiutarlo con chimica.

Tolga torna a scuola e costringe Doruk a mantenere i segreti di suo padre. Doruk si chiude così nel silenzio e la fidanzata lo lascia.

Cemile continua a cercare la sorella Yeliz, ma scopre che è scomparsa da mesi. Nessuno sa dove si trovi e la notizia la sconvolge.

Nebahat viene e a sapere da Doruk che Akif ha autorizzato la riammissione a scuola di Tolga. La donna vuole sapere dal marito i motivi di questa decisione e viene a conoscenza di una verità scioccante.

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