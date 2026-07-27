La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 28 luglio dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Asiye e Aybike sono ancora turbate per la disavventura della sera prima, ma i problemi non sono ancora finiti. Tolga ha una foto in cui il suo amico Alp abbraccia Asiye.
Così, supportato da Harika, il ragazzo decide di condividerla con tutta la scuola, aggiungendo una didascalia che insinua atteggiamenti lascivi da parte di Asiye. A scuola le chiacchiere si scatenano.
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