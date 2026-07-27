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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV27 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 28 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda martedì 28 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 28 luglio dalle 17:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 28 luglio

Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Asiye e Aybike sono ancora turbate per la disavventura della sera prima, ma i problemi non sono ancora finiti. Tolga ha una foto in cui il suo amico Alp abbraccia Asiye.

Così, supportato da Harika, il ragazzo decide di condividerla con tutta la scuola, aggiungendo una didascalia che insinua atteggiamenti lascivi da parte di Asiye. A scuola le chiacchiere si scatenano.

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