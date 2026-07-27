Asiye e Aybike sono ancora turbate per la disavventura della sera prima, ma i problemi non sono ancora finiti. Tolga ha una foto in cui il suo amico Alp abbraccia Asiye.

Così, supportato da Harika, il ragazzo decide di condividerla con tutta la scuola, aggiungendo una didascalia che insinua atteggiamenti lascivi da parte di Asiye. A scuola le chiacchiere si scatenano.

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