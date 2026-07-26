Harika vuole vendicarsi di Omer e decide di far convocare a Suzan il consiglio scolastico per farlo espellere.

Talya si avvicina a Mazlum, spingendolo a confessarle che è interessato a lei. Infine, tra Akif e Suzan scoppia la guerra: lui le blocca le carte di credito, facendole credere che la società stia fallendo.

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