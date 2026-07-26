La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 27 luglio dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Harika vuole vendicarsi di Omer e decide di far convocare a Suzan il consiglio scolastico per farlo espellere.
Talya si avvicina a Mazlum, spingendolo a confessarle che è interessato a lei. Infine, tra Akif e Suzan scoppia la guerra: lui le blocca le carte di credito, facendole credere che la società stia fallendo.
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