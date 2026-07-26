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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV26 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 27 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda lunedì 27 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 27 luglio dalle 17:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 27 luglio

Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Harika vuole vendicarsi di Omer e decide di far convocare a Suzan il consiglio scolastico per farlo espellere.

Talya si avvicina a Mazlum, spingendolo a confessarle che è interessato a lei. Infine, tra Akif e Suzan scoppia la guerra: lui le blocca le carte di credito, facendole credere che la società stia fallendo.

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