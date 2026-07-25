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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV25 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 25 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 25 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 25 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 25 luglio

Melis Minkari (Aybike) e Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Melis Minkari (Aybike) e Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia

L'uscita a quattro di Kadir e Melisa è fallimentare: il ragazzo si sente fuori posto per il divario sociale che lo separa dagli amici di lei, ma Melisa cerca di sostenerlo.

Durante il rientro, però, i due vengono sorpresi da Nebahat, che impone alla figlia di troncare la relazione, incapace di accettare che frequenti il figlio dell'uomo ucciso da suo marito. Intanto Harika, accecata dalla gelosia per il riavvicinamento tra Omer e Suzan, si ferisce per far cacciare di casa il fratellastro.

Nel frattempo Asiye vive una mortificazione quando viene sorpresa a raccogliere gli avanzi di cibo per la sua famiglia e trova conforto confidandosi con Aybike.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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