Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 25 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
L'uscita a quattro di Kadir e Melisa è fallimentare: il ragazzo si sente fuori posto per il divario sociale che lo separa dagli amici di lei, ma Melisa cerca di sostenerlo.
Durante il rientro, però, i due vengono sorpresi da Nebahat, che impone alla figlia di troncare la relazione, incapace di accettare che frequenti il figlio dell'uomo ucciso da suo marito. Intanto Harika, accecata dalla gelosia per il riavvicinamento tra Omer e Suzan, si ferisce per far cacciare di casa il fratellastro.
Nel frattempo Asiye vive una mortificazione quando viene sorpresa a raccogliere gli avanzi di cibo per la sua famiglia e trova conforto confidandosi con Aybike.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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