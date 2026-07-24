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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV24 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 24 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 24 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 24 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 24 luglio

Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia

L'arrivo di Tolga crea tensioni e difficoltà a Omer e suo fratello Kadir, portando a uno scontro fisico che rivela segreti rimasti nascosti. Suzan cerca di riavvicinarsi a Omer e lo invita a cena e vuole rimediare agli errori del passato. Durante la serata, però, Harika, accecata dalla rabbia e dalla gelosia, rifiuta di accettare Omer come fratello e attacca la madre.

Mazlum difende Talya da alcune molestie. Kadir cerca di integrarsi nel mondo di Melisa incontrando i suoi amici, ma il divario sociale è troppo evidente e lascia il ragazzo in una posizione di disagio rispetto al loro stile di vita agiato.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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