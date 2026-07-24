Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda venerdì 24 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

L'arrivo di Tolga crea tensioni e difficoltà a Omer e suo fratello Kadir, portando a uno scontro fisico che rivela segreti rimasti nascosti. Suzan cerca di riavvicinarsi a Omer e lo invita a cena e vuole rimediare agli errori del passato. Durante la serata, però, Harika, accecata dalla rabbia e dalla gelosia, rifiuta di accettare Omer come fratello e attacca la madre.

Mazlum difende Talya da alcune molestie. Kadir cerca di integrarsi nel mondo di Melisa incontrando i suoi amici, ma il divario sociale è troppo evidente e lascia il ragazzo in una posizione di disagio rispetto al loro stile di vita agiato.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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