La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 24 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tolga arriva a scuola e mette subito in difficoltà Omer e suo fratello Kadir, portando a uno scontro fisico che rivela segreti nascosti. Nel frattempo, Berk cerca di mettere in imbarazzo Doruk nel nuovo posto di lavoro.
Suzan vuole rimediare agli errori del passato e riavvicinarsi a Omer, così lo invita a cena, ma la serata non procede nel migliore dei modi.
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