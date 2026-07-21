Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 21 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Il mercatino di beneficenza organizzato per la Festa della mamma si trasforma in un momento di grande tensione quando Akif Atakul decide di rivelare un fatto sconvolgente: Omer è il figlio biologico di Suzan. Harika si scaglia contro la madre, mentre Omer è molto scosso vede crollare ogni sua certezza.
Grazie a Sengul, però, il ragazzo scopre la verità sulle sue origini: è stato abbandonato da neonato nel cortile di una moschea, dove Orhan e Veli lo hanno trovato e accolto in famiglia.
Kadir si sente sempre più legato ad Omer e gli ricorda che il loro legame è fortificato da una vita trascorsa insieme. I fratelli di Omer fanno di tutto per convincerlo che nulla potrà mai spezzare il legame che li unisce.
A scuola, Harika non riesce ad accettare che Omer sia suo fratello e addirittura se ne vergogna. Susen la provoca e lei perde completamente il controllo.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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