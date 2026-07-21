Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 21 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Il mercatino di beneficenza organizzato per la Festa della mamma si trasforma in un momento di grande tensione quando Akif Atakul decide di rivelare un fatto sconvolgente: Omer è il figlio biologico di Suzan. Harika si scaglia contro la madre, mentre Omer è molto scosso vede crollare ogni sua certezza.

Grazie a Sengul, però, il ragazzo scopre la verità sulle sue origini: è stato abbandonato da neonato nel cortile di una moschea, dove Orhan e Veli lo hanno trovato e accolto in famiglia.

Kadir si sente sempre più legato ad Omer e gli ricorda che il loro legame è fortificato da una vita trascorsa insieme. I fratelli di Omer fanno di tutto per convincerlo che nulla potrà mai spezzare il legame che li unisce.

A scuola, Harika non riesce ad accettare che Omer sia suo fratello e addirittura se ne vergogna. Susen la provoca e lei perde completamente il controllo.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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