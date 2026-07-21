Tutto per la mia famiglia, Omer è il figlio biologico di Suzan

In occasione della Festa della mamma viene organizzato un mercatino. Il clima sereno viene incrinato da Akif Atakul, che rivela davanti a tutti la verità: Omer è il figlio biologico di Suzan.

Un colpo di scena che sconvolge tutte le persone presenti: Harika reagisce con rabbia e disprezzo verso la madre, mentre Omer sprofonda in una crisi d'identità. Omer, infatti, percepisce ora tutta la sua vita come una gigantesca bugia.

La situazione precipita ancora di più quando Sengul rivela a Omer la verità sulle sue origini: è stato abbandonato da neonato nel cortile di una moschea, dove Orhan e Veli lo hanno trovato e accolto in famiglia.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google