Ogulcan partecipa ad uno spot pubblicitario, ma rimane deluso quando scopre che, contrariamente a ciò che pensava, non è stato scelto come protagonista.

Suzan racconta ad Omer che è stato il nonno che ha deciso di abbandonarlo e che il padre non sa della sua esistenza. Nel frattempo, la tensione tra il ragazzo e Harika è sempre più alta, e lui vorrebbe cambiare classe, ma il preside lo esorta a non fuggire e ad affrontare la situazione.

Sengul minaccia Suzan di intraprendere azioni legali per far riconoscere Omer come figlio legittimo e garantirgli i diritti che gli spettano. Doruk decide di cercare lavoro nel locale di Selim per stare vicino ad Asiye che lavora lì. Dopo la confessione di Omer, Orhan affronta Sengul, Nebahat accusa Suzan di aver inventato la storia dell'albergo, così la donna decide di mostrarle i messaggi scambiati con Akif. Nebahat, sconvolta, tenta di investire Suzan, quest'ultimo verrà salvato.

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