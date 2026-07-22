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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV22 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 22 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 22 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 22 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 22 luglio

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Ogulcan partecipa ad uno spot pubblicitario, ma rimane deluso quando scopre che, contrariamente a ciò che pensava, non è stato scelto come protagonista.

Suzan racconta ad Omer che è stato il nonno che ha deciso di abbandonarlo e che il padre non sa della sua esistenza. Nel frattempo, la tensione tra il ragazzo e Harika è sempre più alta, e lui vorrebbe cambiare classe, ma il preside lo esorta a non fuggire e ad affrontare la situazione.

Sengul minaccia Suzan di intraprendere azioni legali per far riconoscere Omer come figlio legittimo e garantirgli i diritti che gli spettano. Doruk decide di cercare lavoro nel locale di Selim per stare vicino ad Asiye che lavora lì. Dopo la confessione di Omer, Orhan affronta Sengul, Nebahat accusa Suzan di aver inventato la storia dell'albergo, così la donna decide di mostrarle i messaggi scambiati con Akif. Nebahat, sconvolta, tenta di investire Suzan, quest'ultimo verrà salvato.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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