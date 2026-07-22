Omer racconta tra le lacrime allo zio Orhan tutto ciò che è accaduto.

Sconvolto da ciò che ha sentito, Orhan affronta Sengul per chiederle spiegazioni. Nebahat, sconvolta, tenta di investire Suzan, ma Omer, vedendola, la spinge via.

Omer è in ospedale dopo il gesto eroico che ha salvato la vita a Suzan. Mentre lei tenta un riavvicinamento, tormentata dai sensi di colpa per il contratto che gli ha imposto, Akif e Nebahat irrompono per manipolare i fatti e spacciare l'attentato per un banale incidente. Lo scontro è inevitabile.

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