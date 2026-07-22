La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 23 luglio dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer racconta tra le lacrime allo zio Orhan tutto ciò che è accaduto.
Sconvolto da ciò che ha sentito, Orhan affronta Sengul per chiederle spiegazioni. Nebahat, sconvolta, tenta di investire Suzan, ma Omer, vedendola, la spinge via.
Omer è in ospedale dopo il gesto eroico che ha salvato la vita a Suzan. Mentre lei tenta un riavvicinamento, tormentata dai sensi di colpa per il contratto che gli ha imposto, Akif e Nebahat irrompono per manipolare i fatti e spacciare l'attentato per un banale incidente. Lo scontro è inevitabile.
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