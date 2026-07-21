Ogulcan è stato scelto per partecipare ad uno spot pubblicitario e contrariamente a ciò che pensava, il protagonista non sarà lui.

Nel frattempo, Omer affronta Suzan e scopre che suo padre non è a conoscenza della sua esistenza e che era stato il nonno a scegliere di abbandonarlo. Sengul, inoltre, minaccia Suzan di intraprendere azioni legali per far riconoscere Omer come figlio legittimo.

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