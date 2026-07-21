La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 22 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ogulcan è stato scelto per partecipare ad uno spot pubblicitario e contrariamente a ciò che pensava, il protagonista non sarà lui.
Nel frattempo, Omer affronta Suzan e scopre che suo padre non è a conoscenza della sua esistenza e che era stato il nonno a scegliere di abbandonarlo. Sengul, inoltre, minaccia Suzan di intraprendere azioni legali per far riconoscere Omer come figlio legittimo.
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