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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV21 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 22 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda mercoledì 22 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 22 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 22 luglio

Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Ogulcan è stato scelto per partecipare ad uno spot pubblicitario e contrariamente a ciò che pensava, il protagonista non sarà lui.

Nel frattempo, Omer affronta Suzan e scopre che suo padre non è a conoscenza della sua esistenza e che era stato il nonno a scegliere di abbandonarlo. Sengul, inoltre, minaccia Suzan di intraprendere azioni legali per far riconoscere Omer come figlio legittimo.

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