Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 20 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Salih scopre che Tolga ha rubato alcuni cellulari dal negozio e impone hai fratelli di risarcire il danno causato. Ogulcan chiede quindi un prestito a Melisa che gli consegna una collana, così da poter ripagare il debito. Dopo essersi liberato del debito, Omer si decide a partecipare alla recita pensata da Ogulcan per il suo compito di teatro.

Nel frattempo, Sengul rivela a Nebahat che Omer è figlio di Suzan. Nebahat poi decide di sorprendere Asiye portandole la scatola della collana di Melisa. Asiye viene umiliata da Nebahat, che, essendosi accorta della scomparsa della collana di Melisa, la accusa di furto.

Infine, Melisa ammette di aver venduto la collana per aiutare Kadir e Omer a uscire da una situazione difficile e Akif si infuria. L'indomani, in occasione della festa della mamma, gli orfani portano dei fiori sulla tomba di Hatice, mentre Ogulcan e Aybike portano la colazione a Sengul.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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