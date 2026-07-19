Tolga mette in atto la sua vendetta: dopo aver addormentato Ömer con l'inganno, Tolga torna nel negozio e ruba dei telefoni Salih lo viene presto a sapere e impone ai fratelli Eren di ripagare il danno subito. Ogulcan vuole dare una mano ai ragazzi e quindi chiede un prestito a Melisa; la ragazza gli consegna la collana ricevuta dai genitori per il compleanno, proponendogli di venderla.



Ogulcan ripaga segretamente il debito e Salih comunica a Mazlum di essere stato risarcito dall'assicurazione.



Intanto, Sengul rivela a Nebahat che Omer è figlio di Suzan; poi, vedendola preparare muffin per la fiera di beneficenza della scuola, decide di prepararli a sua volta e chiede ad Asiye di pulire la camera di Melisa al suo posto. Mentre Asiye sta spolverando, Nebahat la sorprende con la scatola della collana di Melisa in mano.

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