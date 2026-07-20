Durante il mercatino di beneficenza per la Festa della mamma, Akif Atakul rivela pubblicamente la verità: Omer è il figlio biologico di Suzan. La notizia sconvolge i presenti soprattutto Harika reagisce con rabbia e disprezzo verso la madre.

Inoltre, il ragazzo scopre di essere stato abbandonato da neonato nel cortile di una moschea, dove Orhan e Veli lo hanno trovato e accolto in famiglia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google