La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 21 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante il mercatino di beneficenza per la Festa della mamma, Akif Atakul rivela pubblicamente la verità: Omer è il figlio biologico di Suzan. La notizia sconvolge i presenti soprattutto Harika reagisce con rabbia e disprezzo verso la madre.
Inoltre, il ragazzo scopre di essere stato abbandonato da neonato nel cortile di una moschea, dove Orhan e Veli lo hanno trovato e accolto in famiglia.
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