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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV20 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 21 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda martedì 21 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 21 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 21 luglio

Gozde Turker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Gozde Turker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Durante il mercatino di beneficenza per la Festa della mamma, Akif Atakul rivela pubblicamente la verità: Omer è il figlio biologico di Suzan. La notizia sconvolge i presenti soprattutto Harika reagisce con rabbia e disprezzo verso la madre.

Inoltre, il ragazzo scopre di essere stato abbandonato da neonato nel cortile di una moschea, dove Orhan e Veli lo hanno trovato e accolto in famiglia.

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