Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 27 a domenica 2 agosto durante i primi episodi di Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Harika convince Suzan a convocare il consiglio scolastico per far espellere Omer. Inaspettatamente Akif lo difende e fa di tutto per farlo restare.

Akif scopre la relazione tra Melisa e Kadir. L'uomo vuole licenziare Kadir e minaccia di espellere i fratelli da scuola se la figlia non lo lascerà.

Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan decidono di affrontare Tolga, convinti che sia lui il responsabile della diffusione delle foto compromettenti di Asiye e Aybike.

Tolga viene espulso dopo che il video della sua confessione viene proiettato sul maxi schermo della scuola. Nel frattempo, Erhan, stanco dei soprusi di Akif, si vendica inviando a Doruk il video della morte di Veli.

Harika e sua madre Suzan sono ospiti in casa della signora Sibel, ma la donna decide di cacciarle quando vede Harika rubare un paio di suoi orecchini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google