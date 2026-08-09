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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV09 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 9 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 9 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda domenica 9 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 9 agosto

Yigit Kocan (Omer) e Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocan (Omer) e Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Mentre i fratelli Eren e la zia Sengul sono al settimo cielo per il loro nuovo ristorante che sta per essere inaugurato, Cemile fa un gesto disperato. Approfittando della momentanea solitudine dello zio Orhan, Cemile lo aggredisce e gli ruba la borsa contenente l'intera eredità di Salih.

La ragazza corre a consegnare il denaro alla sorella Yeliz per liberarla dai debiti, ma viene a sua volta spietatamente tradita, derubata e abbandonata da quest'ultima e dal suo fidanzato. Kadir insegue il taxi e ritrova Cemile ferita a terra. Dopo averla portata in ospedale, mosso a compassione, Kadir decide di non denunciarla alla polizia e inventa una finta rapina per proteggerla e riportarla a casa con sé.

Nel frattempo, a casa Atakul, Akif tenta invano di riconquistare la fiducia di una sconvolta Nebahat, la quale si rifiuta di divorziare soltanto perché realizza di non avere i mezzi economici né l'autonomia per poter sopravvivere da sola.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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