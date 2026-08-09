Mentre i fratelli Eren e la zia Sengul sono al settimo cielo per il loro nuovo ristorante che sta per essere inaugurato, Cemile fa un gesto disperato. Approfittando della momentanea solitudine dello zio Orhan, Cemile lo aggredisce e gli ruba la borsa contenente l'intera eredità di Salih.



La ragazza corre a consegnare il denaro alla sorella Yeliz per liberarla dai debiti, ma viene a sua volta spietatamente tradita, derubata e abbandonata da quest'ultima e dal suo fidanzato. Kadir insegue il taxi e ritrova Cemile ferita a terra. Dopo averla portata in ospedale, mosso a compassione, Kadir decide di non denunciarla alla polizia e inventa una finta rapina per proteggerla e riportarla a casa con sé.



Nel frattempo, a casa Atakul, Akif tenta invano di riconquistare la fiducia di una sconvolta Nebahat, la quale si rifiuta di divorziare soltanto perché realizza di non avere i mezzi economici né l'autonomia per poter sopravvivere da sola.

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