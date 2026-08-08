Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 8 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Harika pensa che Tolga sia il benefattore che le ha pagato la retta scolastica. Per questo, decide di perdonarlo. Cemile ritrova la sorella, intrappolata come cantante in un locale a causa di un forte debito. Per aiutarla, Cemile punta ai soldi dei fratelli Eren che ha visto maneggiare da Sengul; quest'ultima, però, insospettita, convince Kadir a nascondere il denaro in casa sua per proteggerlo da un eventuale furto.
Intanto, Berk riesce a restare da solo con Aybike durante le ripetizioni di chimica. Infine, Nebahat scopre da suo figlio Doruk che Akif ha autorizzato la riammissione a scuola di Tolga. Insospettita da questa decisione, la donna incalza il marito per capirne i motivi, venendo così a conoscenza di una verità scioccante.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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