Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 8 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Harika pensa che Tolga sia il benefattore che le ha pagato la retta scolastica. Per questo, decide di perdonarlo. Cemile ritrova la sorella, intrappolata come cantante in un locale a causa di un forte debito. Per aiutarla, Cemile punta ai soldi dei fratelli Eren che ha visto maneggiare da Sengul; quest'ultima, però, insospettita, convince Kadir a nascondere il denaro in casa sua per proteggerlo da un eventuale furto.



Intanto, Berk riesce a restare da solo con Aybike durante le ripetizioni di chimica. Infine, Nebahat scopre da suo figlio Doruk che Akif ha autorizzato la riammissione a scuola di Tolga. Insospettita da questa decisione, la donna incalza il marito per capirne i motivi, venendo così a conoscenza di una verità scioccante.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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