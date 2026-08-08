I fratelli Eren e la zia Sengül sono felicissimi: stanno lavorando sodo per pulire per bene e inaugurare il loro nuovo ristorante.



Nel mentre, Cemile compie un gesto disperato: approfittando della momentanea solitudine dello zio Orhan, lo aggredisce e gli ruba la borsa contenente l'intera eredità di Salih.

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