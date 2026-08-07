Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda venerdì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Asiye è ancora arrabbiata con Doruk, ma i due ragazzi restano uniti dalla musica, così il Preside chiede loro di incidere un'altra canzone. Intanto, Berk tenta di conquistare Aybike con la scusa delle ripetizioni di chimica, ma Aybike gli dice chiaramente di non sopportare le smancerie.



Kadir porta i suoi fratelli a fare spese e poi, felici, pranzano tutti insieme in un buon ristorante, ma quando vanno a trovare al cimitero i loro genitori, si lasciano andare a un'inevitabile tristezza. Tornati a casa, Sengul propone a Kadir di prendere in gestione un ristorante che i proprietari stanno cedendo. Tutti sono entusiasti dell'idea.

Successivamente Omer, preoccupato per le difficoltà economiche di sua madre Suzan, decide di lasciarle un po' di spesa davanti la porta. Omer si ritrova così ad ascoltare una conversazione tra Suzan e Harika, e viene a sapere di non poter più permettersi la retta scolastica.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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