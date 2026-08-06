La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 7 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Asiye continua a tenere Doruk a distanza, ma la musica li riavvicina quando il preside chiede loro di incidere un nuovo brano. Intanto Berk prova a conquistare Aybike con la scusa delle ripetizioni di chimica, senza successo, mentre Kadir trascorre una giornata serena con i fratelli, interrotta solo dalla visita sulla tomba dei genitori.
Tornati a casa, Sengul propone di rilevare un ristorante in vendita. Nel frattempo Omer scopre che Suzan e Harika non si possono più permettere il pagamento della retta scolastica e decide di aiutarle.
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