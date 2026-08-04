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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV04 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 4 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 4 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La prima puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 4 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 4 agosto

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

In prigione, Kadir deve fare i conti con le continue prepotenze di Resat. Nel frattempo, i suoi fratelli Omer, Asiye ed Emel cercano di abituarsi all'orfanotrofio. Sengul chiede ospitalità alla sorella Sermin.

Doruk accusa suo padre di aver sparato a Erhan e incastrato Kadir. Akif ammette la colpa, ma ricatta il figlio. Nel frattempo, Tolga approfitta della situazione per ricattare a sua volta Akif e farsi riammettere a scuola.

Sengul chiede a Nebahat e Akif di essere riassunta come domestica e, grazie all'intervento di Doruk, riesce a riottenere il lavoro. Nel frattempo Aybike, costretta a studiare in biblioteca, riceve la visita di Berk che chiede il suo aiuto per preparare l'esame di chimica. La direttrice Sidika chiede ad Emel di incontrare la signora Sule, ma la bambina, temendo che voglia adottarla, scappa via sul tetto dell'orfanotrofio.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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