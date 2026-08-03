Tutto per la mia famiglia, come finisce la prima stagione?

Nell'ultimo episodio della prima stagione di Tutto per la mia famiglia, Kadir viene arrestato: le accuse a suo carico sono quelle di rapina e tentato omicidio. Oltre all'arresto del ragazzo, la situazione per gli Eren peggiora ulteriormente a causa di Hilmi, che sfratta l'intera famiglia.



Orhan e Sengul sono disperati e schiacciati dai problemi economici. I due sono costretti a prendere una decisione straziante pur di proteggere i nipoti: mandare Asiye, Ömer ed Emel in orfanotrofio per garantire loro un posto sicuro e un tetto sulla testa.



Nel mentre, Tolga sta per sferzare la stoccata finale a Doruk. Il ragazzo gli rivela la verità sull'incidente: è stato Akif a sparare a Erhan e a incastrare Kadir. Ora Doruk si trova di fronte alla scelta più difficile della sua vita: salverà il fratello della ragazza che ama o denuncerà suo padre?

Tutto per la mia famiglia, quando inizia la seconda stagione e dove vederla

La seconda stagione di Tutto per la mia famiglia prenderà il via su Canale 5 martedì 4 agosto alle 17.15. I nuovi episodi dell'amata serie turca andranno in onda nel pomeriggio di Canale dal lunedì alla domenica, per tutta l'estate. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglis già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.

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