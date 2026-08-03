La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 4 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir si trova in prigione e nel mentre i suoi fratelli Omer, Asiye ed Emel cercano di abituarsi all'orfanotrofio, dove le ragazze subiscono i frequenti attacchi di Cemile.
Suzan lavora come commessa e cerca un appartamento scontrandosi con le pretese di Harika, mentre Sengul chiede ospitalità alla sorella Sermin e affrontano questioni economiche.
Doruk affronta suo padre. Akif ammette le sue colpe, ma ricatta a sua volta il figlio.
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