Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 agosto durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Suzan scopre che é stato Omer a pagare la retta di Harika. Nel frattempo, Melisa manifesta una gelosia nei confronti di Kadir e Cemile.
Berk prosegue il suo corteggiamento nei confronti di Aybike, ma la ragazza rimane indifferente.
Kaan entra a far parte della classe e Susen, innamorata di lui, lo invita alla propria festa di compleanno.
Alla festa di Susen, Asiye affronta Doruk in quanto ha ordinato ad Kaan di starle lontano.
Doruk, dopo un incidente d'auto, viene ricoverato in ospedale. Asiye corre da lui e i due si riappacificano.
Doruk e Asiye si godono la serenità ritrovata e trascorrono un romantico pomeriggio al lunapark.
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