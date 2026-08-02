Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda domenica 2 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Berk, Doruk, Ogulcan e Omer cercano Tolga per fargliela pagare, ma il padre del ragazzo lo copre sostenendo che si trovi all'estero. Dopo averlo avvistato a un distributore, però, i ragazzi gli tendono una trappola.
Nel frattempo, Hilmi si presenta a casa degli Eren con una notizia sconvolgente: vuole abbattere la casa e il pollaio per costruire un condominio. In un primo momento il figlio Selim, proprietario dell'immobile, si oppone al progetto in quanto innamorato di Asiye. Tuttavia, quando si rende conto di non avere alcuna speranza con la ragazza, cambia idea e autorizza il padre a procedere con i lavori.
Infine, Suzan vive un periodo difficile: dopo aver fallito un colloquio per un posto da PR manager, accetta di lavorare come commessa nel negozio di abbigliamento in cui un tempo era cliente.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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