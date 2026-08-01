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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV01 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata dell'1 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda l'1 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 1 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata dell'1 agosto

Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Akif è costretto a consegnare dieci milioni di dollari alla persona che lo ricatta. Intanto, a scuola Berk viene chiuso nello sgabuzzino da Tolga il giorno della prova della recita,.

Successivamente viene liberato da Orhan e gli rivela che Tolga ha scambiato la pistola di scena con un'arma vera. Orhan si precipita a fermare la prova e viene colpito da Omer. Viene portato in sala operatoria, ma resta infermo su una sedia a rotelle.

Sengul vuole ottenere un risarcimento da Akif, ma l'uomo le dice che ha destinato la cifra dell'indennizzo al pagamento delle rette scolastiche dei suoi figli. Sengul non riesce a trattenere il suo disprezzo ed esplode licenziandosi.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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