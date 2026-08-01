Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 1 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Akif è costretto a consegnare dieci milioni di dollari alla persona che lo ricatta. Intanto, a scuola Berk viene chiuso nello sgabuzzino da Tolga il giorno della prova della recita,.

Successivamente viene liberato da Orhan e gli rivela che Tolga ha scambiato la pistola di scena con un'arma vera. Orhan si precipita a fermare la prova e viene colpito da Omer. Viene portato in sala operatoria, ma resta infermo su una sedia a rotelle.

Sengul vuole ottenere un risarcimento da Akif, ma l'uomo le dice che ha destinato la cifra dell'indennizzo al pagamento delle rette scolastiche dei suoi figli. Sengul non riesce a trattenere il suo disprezzo ed esplode licenziandosi.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google