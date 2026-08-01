Berk, Doruk, Ogulcan e Omer cercano Tolga per fargliela pagare, ma il padre del ragazzo interviene e riesce a depistarli. Dopo averlo avvistato a un distributore, però, i quattro gli tendono un'imboscata e lo conducono in una casa di campagna degli Atakul.

Hilmi giunge a casa degli Eren comunicando di voler demolire la casa per costruirvi un condominio. Suo figlio Selim, in un primo momento di oppone, ma quando capisce di non avere possibilità con Asiye dà il via ai lavori.

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