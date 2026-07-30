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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV30 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 30 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 30 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 30 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 30 luglio

Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Tolga finalmente viene smascherato: il video della sua confessione viene proiettato sul maxi schermo della scuola. Erhan, esasperato dai continui soprusi di Akif, decide di colpirlo inviando a Doruk il video della morte di Veli.

Suzan ha scoperto che Akif è il responsabile del pignoramento dei suoi beni e si reca nel suo ufficio per affrontarlo. Qui apprende che l'uomo ha acquistato le sue case e tutto ciò che le apparteneva. Nel frattempo, Omer trova la prova che Harika si è ferita da sola e si scaglia contro suo cugino che glielo ha tenuto nascosto.

Omer e Ogulcan hanno un confronto: quest'ultimo si è pentito di aver mentito al cugino a causa di Harika, e infine viene perdonato.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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