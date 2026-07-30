Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 30 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Tolga finalmente viene smascherato: il video della sua confessione viene proiettato sul maxi schermo della scuola. Erhan, esasperato dai continui soprusi di Akif, decide di colpirlo inviando a Doruk il video della morte di Veli.

Suzan ha scoperto che Akif è il responsabile del pignoramento dei suoi beni e si reca nel suo ufficio per affrontarlo. Qui apprende che l'uomo ha acquistato le sue case e tutto ciò che le apparteneva. Nel frattempo, Omer trova la prova che Harika si è ferita da sola e si scaglia contro suo cugino che glielo ha tenuto nascosto.

Omer e Ogulcan hanno un confronto: quest'ultimo si è pentito di aver mentito al cugino a causa di Harika, e infine viene perdonato.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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