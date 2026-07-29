Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 29 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

A scuola si cerca di contenere lo scandalo dopo la diffusione delle foto di Asiye e Aybike. Orhan e Sengul scoprono che le ragazze hanno mentito per andare a lavorare a una festa. Intanto Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan affrontano Tolga, convinti che sia lui il responsabile dell'umiliazione subita dalle ragazze. Grazie ad Harika ottengono una confessione che accusi Tolga. Ogulcan scopre che Harika si è ferita da sola per accusare Omer, ma decide di proteggerla e mantenere il silenzio.

Intanto Erhan, esasperato dai continui soprusi di Akif, decide di vendicarsi e invia a Doruk il video che documenta la morte di Veli. Suzan scopre da Akif che è stato lui ad acquistare le sue proprietà e tutto ciò che possedeva.

Nel frattempo Talya invita Mazlum a cena in un ristorante; il ragazzo accetta, nonostante le difficoltà economiche, e la sua sincerità convince il proprietario a offrire loro il pasto. Infine Omer trova le prove che dimostrano come Harika si sia ferita da sola.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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