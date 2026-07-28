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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV28 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 28 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 28 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 28 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 28 luglio

Damlasu Ikizoglu (Melisa) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Damlasu Ikizoglu (Melisa) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Melisa mente alla madre per vedere Kadir, mentre Orhan scopre che Sengul ha finto un infortunio per tornare a casa ma decide comunque di perdonarla. Akif scopre la relazione tra Melisa e Kadir e minaccia di distruggere il futuro della famiglia qualora lei non lo lasci. Asiye e Aybike vengono ingannate da Tolga, il quale le presenta ad una festa come escort.

Durante un'accesa lite con Alp, Asiye cade e sbatte la testa contro il bordo della piscina. A scuola va in scena lo spettacolo di Berk, mentre Asiye e Aybike sono ancora turbate per la disavventura della sera prima.

Tolga ha una foto in cui il suo amico Alp abbraccia Asiye e decide di condividerla con tutta la scuola, aggiungendo una didascalia che fa intendere atteggiamenti ambigui da parte di Asiye. Doruk va a parlare con la sua ragazza, chiedendo spiegazioni, lo stesso fanno Omer e Ogulcan.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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