Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 28 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Melisa mente alla madre per vedere Kadir, mentre Orhan scopre che Sengul ha finto un infortunio per tornare a casa ma decide comunque di perdonarla. Akif scopre la relazione tra Melisa e Kadir e minaccia di distruggere il futuro della famiglia qualora lei non lo lasci. Asiye e Aybike vengono ingannate da Tolga, il quale le presenta ad una festa come escort.

Durante un'accesa lite con Alp, Asiye cade e sbatte la testa contro il bordo della piscina. A scuola va in scena lo spettacolo di Berk, mentre Asiye e Aybike sono ancora turbate per la disavventura della sera prima.

Tolga ha una foto in cui il suo amico Alp abbraccia Asiye e decide di condividerla con tutta la scuola, aggiungendo una didascalia che fa intendere atteggiamenti ambigui da parte di Asiye. Doruk va a parlare con la sua ragazza, chiedendo spiegazioni, lo stesso fanno Omer e Ogulcan.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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