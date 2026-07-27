Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 27 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Dopo l'aggressione di Omer, Harika convince Suzan a convocare il consiglio scolastico per farlo espellere. Contro ogni previsione, però, Akif prende le sue difese e ottiene che resti. Nel frattempo, Aybike fa leva sulle evidenti difficoltà economiche della cugina e la spinge inconsciamente verso la trappola di Tolga.

Akif blocca le carte di credito a Suzan facendole credere che la società sia sull'orlo della bancarotta per un investimento sbagliato di Kenan. Intanto Melisa mente alla madre per poter incontrare Kadir, mentre Orhan scopre che Sengul ha simulato un infortunio per tornare a casa. La situazione precipita quando Akif scopre la relazione tra Melisa e Kadir.

Melisa segue il consiglio di Doruk e dice al padre di aver lasciato Kadir. Parallelamente, Asiye e Aybike cadono in una trappola organizzata da Tolga con l'aiuto di Merve: vengono portate a una festa con il pretesto di lavorare come cameriere, per poi scoprire di essere state presentate come escort.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google