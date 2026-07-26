Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda domenica 26 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
I ragazzi, nonostante le crescenti tensioni, fanno il possibile per mantenere un clima tranquillo. Omer per contribuire alle spese dà ripetizioni private a due studenti. Asiye torna a lavorare nella paninoteca di Selim e Kadir lavora alla caffetteria.
Aybike convince Asiye ad accettare un lavoro per una festa privata, attratta dall'idea di guadagnare facilmente. Le due, però, ignorano che dietro l'offerta si nasconde il piano di Tolga, deciso a vendicarsi per l'umiliazione subita da Doruk, Omer e Kadir. Infine, Nebahat aiuta Sengul a riconquistare Orhan inscenando un incidente domestico.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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