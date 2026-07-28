La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 29 luglio dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
In seguito alla diffusione delle foto compromettenti di Asiye e Aybike, la scuola cerca di arginare lo scandalo rimuovendo l'hashtag dai social. Orhan e Sengul scoprono che le ragazze hanno mentito per andare a lavorare a una festa privata.
Nel frattempo, Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan grazie all'aiuto di Harika, riescono a ottenere una confessione che dimostra il coinvolgimento di Tolga nella trappola alle ragazze. Inoltre, Harika nasconde un segreto pericoloso, infatti, Ogulcan scopre che si è ferita per accusare Omer.
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