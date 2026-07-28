In seguito alla diffusione delle foto compromettenti di Asiye e Aybike, la scuola cerca di arginare lo scandalo rimuovendo l'hashtag dai social. Orhan e Sengul scoprono che le ragazze hanno mentito per andare a lavorare a una festa privata.

Nel frattempo, Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan grazie all'aiuto di Harika, riescono a ottenere una confessione che dimostra il coinvolgimento di Tolga nella trappola alle ragazze. Inoltre, Harika nasconde un segreto pericoloso, infatti, Ogulcan scopre che si è ferita per accusare Omer.

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