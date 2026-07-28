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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV28 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 29 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda mercoledì 29 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 29 luglio dalle 17:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 29 luglio

Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia

In seguito alla diffusione delle foto compromettenti di Asiye e Aybike, la scuola cerca di arginare lo scandalo rimuovendo l'hashtag dai social. Orhan e Sengul scoprono che le ragazze hanno mentito per andare a lavorare a una festa privata.

Nel frattempo, Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan grazie all'aiuto di Harika, riescono a ottenere una confessione che dimostra il coinvolgimento di Tolga nella trappola alle ragazze. Inoltre, Harika nasconde un segreto pericoloso, infatti, Ogulcan scopre che si è ferita per accusare Omer.

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