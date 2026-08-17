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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV17 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 17 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 17 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 17 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 17 agosto

Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

La tensione esplode: davanti ad Akif e Doruk, Tolga rivela ad Asiye che è stato proprio Akif a sparare a Erhan, incolpando Kadir. Per Asiye è un colpo devastante: scopre non solo che il padre del suo fidanzato ha causato le sofferenze della sua famiglia, ma che Doruk stesso le ha mentito.

Con coraggio decide quindi di lasciarlo e si prepara a smascherare Akif. Questi, convinto di poterne uscire indenne e tenere tutto sotto controllo, deve fare i conti con il rapporto ormai logorato con il figlio. Kadir, intanto, ancora ignaro di tutto, perde anche il lavoro come tassista.

Omer, invece, che di solito è sfortunato, vince una borsa di studio per gli Stati Uniti.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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