Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 17 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La tensione esplode: davanti ad Akif e Doruk, Tolga rivela ad Asiye che è stato proprio Akif a sparare a Erhan, incolpando Kadir. Per Asiye è un colpo devastante: scopre non solo che il padre del suo fidanzato ha causato le sofferenze della sua famiglia, ma che Doruk stesso le ha mentito.

Con coraggio decide quindi di lasciarlo e si prepara a smascherare Akif. Questi, convinto di poterne uscire indenne e tenere tutto sotto controllo, deve fare i conti con il rapporto ormai logorato con il figlio. Kadir, intanto, ancora ignaro di tutto, perde anche il lavoro come tassista.

Omer, invece, che di solito è sfortunato, vince una borsa di studio per gli Stati Uniti.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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