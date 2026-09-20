Il preside Burak per punire Omer, Ogulcan, Kaan e Berk li obbliga a pulire la palestra. Nel frattempo, a scuola, Susen cerca di riallacciare i rapporti con Omer, il quale però rigetta le sue spiegazioni.

Canan informa Omer e Aybike che Cemile ha voluto lasciare la casa dove convivevano per trasferirsi in un appartamento scelto da Tolga. Omer e Aybike vogliono proteggere Cemile, per questo la mettono in guardia da Tolga, ma lei sostiene che il ragazzo sia cambiato.

Nel frattempo, il signor Resul è disposto a pagare la retta scolastica di Harika. Il padrone di casa di Orhan lo informa di aver aumentato le spese dell'affitto, mentre Nebahat ha licenziato Sengul.

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