Il preside Burak obbliga Omer, Ogulcan, Kaan e Berk a pulire la palestra per punirli. Successivamente la professoressa Filiz divide gli studenti della classe in coppie e assegna loro delle analisi letterarie.

Susen cerca di riallacciare i rapporti con Omer, il quale però non ne vuole sapere. Canan informa Omer e Aybike che Cemile ha lasciato la casa dove convivevano per trasferirsi in un appartamento scelto da Tolga. I ragazzi si preoccupano per lei e cercano di metterla in guardia da Tolga, ma lei sostiene che il ragazzo sia cambiato.

Infine, il signor Resul si offre di pagare la retta scolastica di Harika.

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