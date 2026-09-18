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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV18 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 20 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda domenica 20 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda domenica 20 settembre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 20 settembre

Yigit Kocak (Omer) e Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) e Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Il preside Burak obbliga Omer, Ogulcan, Kaan e Berk a pulire la palestra per punirli. Successivamente la professoressa Filiz divide gli studenti della classe in coppie e assegna loro delle analisi letterarie.

Susen cerca di riallacciare i rapporti con Omer, il quale però non ne vuole sapere. Canan informa Omer e Aybike che Cemile ha lasciato la casa dove convivevano per trasferirsi in un appartamento scelto da Tolga. I ragazzi si preoccupano per lei e cercano di metterla in guardia da Tolga, ma lei sostiene che il ragazzo sia cambiato.

Infine, il signor Resul si offre di pagare la retta scolastica di Harika.

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