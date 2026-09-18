La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda domenica 20 settembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Il preside Burak obbliga Omer, Ogulcan, Kaan e Berk a pulire la palestra per punirli. Successivamente la professoressa Filiz divide gli studenti della classe in coppie e assegna loro delle analisi letterarie.
Susen cerca di riallacciare i rapporti con Omer, il quale però non ne vuole sapere. Canan informa Omer e Aybike che Cemile ha lasciato la casa dove convivevano per trasferirsi in un appartamento scelto da Tolga. I ragazzi si preoccupano per lei e cercano di metterla in guardia da Tolga, ma lei sostiene che il ragazzo sia cambiato.
Infine, il signor Resul si offre di pagare la retta scolastica di Harika.