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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV17 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 17 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 17 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 17 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 17 settembre

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Harika dopo un duro scontro con la madre, si nasconde a casa degli Eren, dove viene accolta di nascosto da Ogulcan e Aybike.

Nel frattempo, Suzan recupera il denaro dalla vendita del bracciale rubato, annulla l'iscrizione della figlia al secondo semestre scolastico e la obbliga a scusarsi con Susen. Harika confessa il furto e le due ragazze si chiariscono.

Nel frattempo, Suzan è diventata l'assistente di Resul Ozkaya e questo provoca la gelosia di Akif. Infine, Orhan scopre la verità sulla vendita del terreno da parte di Sengul. Quest'ultimo aveva scelto di tacere sulla morte di Kadir in cambio di una casa per i suoi nipoti.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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