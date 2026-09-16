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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV16 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 17 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 17 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 17 settembre dalle 16:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 17 settembre

Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Dopo un violento litigio con la madre, Harika trova rifugio a casa degli Eren, dove viene accolta di nascosto da Ogulcan e Aybike.

Nel frattempo, Suzan recupera il denaro dalla vendita dell'oggetto, annulla l'iscrizione della figlia al secondo semestre scolastico e la trascina da Susen per scusarsi. Harika confessa il furto e le due ragazze si riavvicinano.

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