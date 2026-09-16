La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 17 settembre dalle 16:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo un violento litigio con la madre, Harika trova rifugio a casa degli Eren, dove viene accolta di nascosto da Ogulcan e Aybike.
Nel frattempo, Suzan recupera il denaro dalla vendita dell'oggetto, annulla l'iscrizione della figlia al secondo semestre scolastico e la trascina da Susen per scusarsi. Harika confessa il furto e le due ragazze si riavvicinano.