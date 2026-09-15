Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 15 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sengul e Orhan scoprono di essere alcune tra le vittime della truffa del costruttore, ormai irreperibile. Intanto, dopo aver perso il cellulare, Suzan entra casualmente in contatto con Resul, che lo ritrova.
A scuola, Kaan costringe Susen a fingere di essere la sua fidanzata per impedirle di raccontare a Omer la verità, lasciando il ragazzo profondamente ferito.
Nel frattempo, Akif cerca di conquistare la fiducia di Resul per assicurarsi una nuova collaborazione, mentre Orhan, raccontandogli della truffa subita, diventa involontariamente bersaglio del suo sarcasmo.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5, la domenica alle 14.30 e in streaming su Mediaset Infinity.