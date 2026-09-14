La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 15 settembre dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sengul e Orhan scoprono che il costruttore è sparito dopo averli truffati.
Intanto Suzan, reduce da un deludente colloquio di lavoro, perde il cellulare. Resul lo ritrova e tra i due nasce qualcosa.
Kaan confessa a Susen di essersi ferito volontariamente per impedirle di rivelare la verità a Omer. Inoltre, la convince a fingere di essere la sua fidanzata, per tenere lontano il ragazzo.
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