La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda domenica 13 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Berk vuole sapere il motivo per cui Aybike lo abbia allontanato e lei gli confessa di non provare più nulla nei suoi confronti.

Ignaro che Aybike abbia ascoltato i commenti di sua madre Ayla, Berk si convince che dietro la rottura ci sia Tolga. Dopo le riprese del videoclip, Berk perde il controllo aggredisce Tolga in caffetteria. Tutto questo accade a causa di un equivoco: Tolga, infatti, confessa a Cemile di essere innamorato di lei, lasciandola completamente senza parole.

Intanto, Orhan teme che il proprietario voglia vendere la casa e sfrattare la sua famiglia. A sua insaputa, però, Sengul lo precede: si reca di nascosto all'agenzia immobiliare e chiede all'agente di rassicurare gli inquilini, confermando che potranno continuare a vivere nella casa.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 16:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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