La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 12 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La prof.ssa Filiz assegna ai ragazzi un progetto di classe e nomina Ogulcan e Tolga referenti del video musicale che la classe ha scelto di realizzare.

Sengul ha un colloquio con un costruttore che le prospetta la realizzazione di quattro palazzine sul suo terreno. Successivamente, mentre torna a casa, incontra la vicina Hilmiye che la informa che esistono dei fondi per l'imprenditorialità femminile. Così Sengul si convince sempre più di lanciarsi nel mondo degli affari.

Nel frattempo, Asiye si reca a fare le pulizie a casa di una donna che le chiede di pulire anche le finestre. Quando Doruk la vede sul davanzale, sale a fermarla e scopre che la casa è di Inci, un'amica di Nebahat.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 16:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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