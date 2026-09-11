La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 11 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Omer riesce a rientrare a scuola grazie alla colletta dei compagni. Berk invita a casa sua Aybike e Ogulcan per passare qualche ora insieme. Il clima sereno viene sconvolto quando Ogulcan registra di nascosto le offese di Ayla rivolte ai loro cari, utilizzando termini sprezzanti.

Nel frattempo, Sengul è tormentata dai rimorsi verso Kadir, in quanto il denaro che ha disposizione in realtà è frutto del sangue versato da Akif per il suo silenzio.

Suzan fatica a gestire il proprio tracollo economico e discute con Harika, la quale però vuole proseguire gli studi nel prestigioso istituto privato nonostante il fallimento dell'esame.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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