La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 11 settembre dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Berk invita a casa sua Aybike e Ogulcan per passare qualche ora insieme. Ogulcan, però, ha altre intenzioni, registra di nascosto le pesanti offese di Ayla rivolte ai loro cari, etichettati brutalmente come miseri "straccioni".
Aybike delusa, sceglie di chiudere ogni rapporto con Berk, lasciandolo del tutto all'oscuro delle reali motivazioni. Nel frattempo, Suzan fatica a gestire il proprio tracollo economico e discute con Harika.
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