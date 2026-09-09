La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 9 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Arriva il giorno dell’esame per la borsa di studio, al quale gli Eren si sono preparati a lungo. Durante la prova, Harika chiede a Omer di passarle un bigliettino con le risposte e il ragazzo accetta. Il professore, però, lo sorprende proprio mentre sta aiutando la ragazza.

Per salvarsi dalle conseguenze, Harika scarica tutta la responsabilità su Omer, provocando l’annullamento del suo esame e mettendo a rischio il suo sogno di ottenere la borsa di studio.

Susen, venuta a conoscenza dell'ingiustizia, chiede aiuto ad Akif, ma quest'ultimo rifiuta. Parallelamente, Tolga e Cemile pianificano un pranzo fuori. Mentre Tolga punta a un esclusivo ristorante sul Bosforo, Cemile decide di utilizzare il budget previsto per la loro uscita per acquistare un centinaio di lahmacun.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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