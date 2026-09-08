La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 9 settembre dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante la prova d'esame per la borsa di studio, Harika supplica Omer di aiutarla passandole un bigliettino con la risposta. Il ragazzo, però, viene visto dal professore.
Per evitare conseguenze, Harika incolpa Omer al quale viene annullato l'esame. Susen, venuta a conoscenza dell'ingiustizia, tenta di chiedere aiuto ad Akif, ma quest'ultimo rifiuta.
Nel frattempo, Tolga e Cemile pianificano un pranzo fuori. Mentre Tolga punta a un esclusivo ristorante sul Bosforo, Cemile decide di utilizzare il budget previsto per la loro uscita per acquistare un centinaio di lahmacun.
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