La morte di Kadir ha sconvolto la vita di tutti. Melisa si è chiusa in un silenzio totale e i suoi genitori sono preoccupati per lei.



Omer, del tutto ignaro del fatto che la colpevole sia proprio Melisa, è impegnato giorno e notte nella ricerca di testimoni che abbiano assistito all'incidente in cui ha perso la vita il fratello.



Asiye cerca disperatamente di tenere unita la famiglia e di farsi carico della gestione della casa, ma è ormai allo stremo delle forze. La tensione esplode quando, a causa di una distrazione di Omer, la piccola Emel cade dal soppalco, sbattendo la testa e procurandosi una ferita alla fronte. Davanti a questo spavento, Asiye perde la pazienza e rimprovera duramente il fratello per la sua assenza.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google