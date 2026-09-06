La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda domenica 6 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Omer viene licenziato dal bar dopo un acceso litigio causato dalla sua ossessiva ricerca di verità sulla morte del fratello Kadir. Successivamente viene contattato da un testimone che sostiene di aver ripreso l'incidente.

Kaan ascolta la conversazione e, insieme ad Akif, decide di fingersi Omer per scoprire ciò che conosce il testimone. Quest'ultimo conosce bene i fatti e li ha ripresi con il cellulare.

Akif interviene rapidamente e lo corrompe, prendendo il telefono prima che Omer possa scoprire la verità. Nel frattempo, Asiye inizia a lavorare come addetta alle pulizie presso una signora molto esigente e spesso si scontra con lei. Nel frattempo, Harika coinvolge Ogulcan in un pomeriggio di shopping.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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