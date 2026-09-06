La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 7 settembre dalle 17:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La morte di Kadir ha sconvolto tutti. Akif teme che Melisa possa rivelare di essere la diretta responsabile della morte di Kadir e finire in carcere.
Omer, del tutto ignaro del fatto che la colpevole sia proprio Melisa, prosegue la ricerca di testimoni che abbiano assistito all'incidente.
Asiye, pur logorata dal dolore, cerca di tenere unita la famiglia e di farsi carico della gestione della casa. La tensione esplode quando, a causa di una distrazione di Omer, la piccola Emel cade dal soppalco, sbattendo la testa e procurandosi una ferita alla fronte.
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